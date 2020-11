Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Commission européenne réfléchit à une levée coordonnée des restrictions Reuters • 19/11/2020 à 22:55









19 novembre (Reuters) - La Commission européenne fera des propositions en vue une levée progressive et coordonnée des mesures de lutte contre le coronavirus en vigueur dans les 27 Etats membres afin d'éviter une nouvelle vague épidémique, a annoncé jeudi sa présidente. "Nous continuerons à coordonner nos efforts pour tenir les citoyens informés sur la vaccination", a par ailleurs promis Ursula von der Leyen, ajoutant que la Commission élargissait ses discussions sur les vaccins contre le COVID-19 avec Moderna MRNA.O et Novavax NVAX.O . (Jan Strupczewski, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +4.36% NOVAVAX NASDAQ -3.91%