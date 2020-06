Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine renforce ses contrôles sur la viande et le saumon Reuters • 15/06/2020 à 15:28









PEKIN, 15 juin (Reuters) - La Chine a durci lundi ses contrôles sur la viande et les produits de la mer, après des suspicions de contamination au coronavirus sur un marché alimentaire à Pékin, qui serait à l'origine d'une flambée de nouveaux cas. Après deux mois sans aucun nouveau cas, 79 nouvelles contaminations ont été signalées dans la capitale chinoise au cours des quatre derniers jours, la plupart des cas étant liés à Xinfadi, le plus grand marché de gros de produits alimentaires en Asie, un labyrinthe d'entrepôts et de salles de vente qui s'étend sur une superficie vaste comme 160 terrains de football. La découverte sur ce marché de traces de virus sur une planche à découper du saumon fait craindre une possible contamination des produits alimentaires, selon les médias. Les grandes chaînes de supermarchés en Chine ont retiré ce week-end les produits à base de saumon de leurs rayons et les importations de saumon européen ont été suspendues. "Le marché est fermé", a déclaré Regin Jacobsen, directeur général de Bakkafrost BAKKA.OL , un fournisseur norvégien de produits de la mer. Pour l'heure, indiquent les autorités chinoises, les échantillons prélevés sur des produits alimentaires vendus sur les marchés de Pékin se sont révélés négatifs mais les provinces de Canton, du Henan, du Hebei et du Yunnan, ainsi que la municipalité de Tianjin, ont tout de même décidé d'intensifier les contrôles. Des contrôles plus stricts dans les ports pourraient entraîner des pénuries, des retards de livraison, voire renchérir les prix. La Chine est le premier acheteur de viande au monde, avec près de quatre millions de tonnes importées depuis le début de l'année. (Hallie Gu et Dominique Patton; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

