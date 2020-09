Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine fait état de 6 nouveaux cas d'infection Reuters • 12/09/2020 à 03:46









SHANGHAI, 12 septembre (Reuters) - La Chine a recensé 6 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, qui concernent tous des personnes venues de l'étranger, ont indiqué samedi les autorités sanitaires chinoises. Selon les données de la Commission nationale de la santé, 85.174 cas de contamination ont été confirmés au total en Chine continentale. L'épidémie de coronavirus y a causé 4.634 décès. (Josh Horwitz et Laura Lin; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.