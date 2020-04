Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine désormais confrontée aux cas importés Reuters • 21/04/2020 à 12:35









(Actualisé § 1-7 avec 28 nouveaux cas de contamination importés confirmés mardi dans la province de Shanxi) SHANGHAI/PEKIN, 21 avril (Reuters) - La province de Shanxi, dans le nord-est de la Chine, a fait état mardi de cas confirmés de contamination par le coronavirus - une première en près de trois semaines - tous détectés chez des voyageurs en provenance de l'étranger. La Chine continentale, où la flambée épidémique s'est largement dissipée avec un nombre très réduits de nouveaux cas de contamination sur le territoire, commence désormais à faire face à des cas dits "importés". La province de Shanxi, dans le nord-est de la Chine, a fait état mardi de 28 nouveaux cas de contamination, dont sept cas asymptomatiques, tous détectés chez des ressortissants chinois passagers d'un vol commercial en provenance de Moscou et qui était supposé atterrir à Pékin. L'arrivée des vols internationaux étant interdite dans la capitale chinoise, l'appareil d'Air China s'est posé lundi à Xian, capitale de la province de Shanxi. Le nouveau coronavirus a été détecté à l'occasion de premiers tests effectués lundi à l'aéroport, dont les résultats ont été confirmés mardi. Comme les autres pays confrontés à cette pandémie, la Chine a mis en place des mesures de restrictions sévères pour les voyageurs arrivant sur son territoire. Outre la réduction drastique des vols internationaux et la limitation des arrivées de ressortissants étrangers - y compris pour les voyages d'affaires - les nouveaux arrivants sont systématiquement placés en quarantaine. Les arrivées de cas importés de personnes infectées par le virus restent malgré tout difficiles à anticiper. Au cours des deux dernières semaines, les ressortissants chinois en provenance de la Russie frontalière ont constitué la majorité du contingent de ces cas importés. Dans son dernier bilan quotidien, arrêté lundi et communiqué mardi, la Commission nationale de la santé a fait état de 11 nouveaux cas de contamination par le coronavirus - dont quatre cas importés - en Chine continentale. Au total, selon les données officielles, le coronavirus a contaminé 82.758 personnes et causé 4.632 décès en Chine continentale, où il était apparu en fin d'année dernière. (Emily Chow, Wang Jing, Judy Hua et Ryan Woo ; avec le bureau de Reuters à Pékin ; version française Camille Raynaud et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

