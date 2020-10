Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Belgique pourrait se reconfiner la semaine prochaine Reuters • 22/10/2020 à 01:00









BRUXELLES, 22 octobre (Reuters) - La Belgique pourrait de nouveau imposer, dès la semaine prochaine, un confinement afin d'enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi un porte-parole des autorités sanitaires, alors que le pays fait face à une flambée des infections. Comme de nombreux pays européens, la Belgique a mis en place un strict confinement avant l'été, une mesure qui a permis de réduire le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination. Mais les bilans journaliers sont repartis à la hausse ces dernières semaines, avec la réouverture des établissements scolaires et la baisse des températures. "Je pense que nous aurons probablement un autre confinement à la fin de la semaine prochaine si la tendance ne s'inverse pas d'ici-là", a déclaré Yves van Laethem, le porte-parole en charge des questions liées au COVID-19, à la chaîne LN24 TV. Les autorités ont ordonné cette semaine un couvre-feu et la fermeture des bars et restaurants pour un mois. (Philip Blenkinsop et John Chalmers; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.