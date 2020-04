Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE va adopter une approche commune sur les apps mobiles-document Reuters • 08/04/2020 à 11:50









BRUXELLES, 8 avril (Reuters) - L'Union européenne s'apprête à adopter mercredi une approche commune sur l'utilisation d'applications pour smartphones visant à suivre la propagation de l'épidémie de coronavirus, selon un document de la Commission européenne vu par Reuters. Cette approche prévoit notamment l'utilisation de données anonymes et aggrégées pour retrouver des personnes qui auraient été en contact avec des personnes contaminées et pour surveiller celles placées en confinement, toujours selon ce document. Face aux inquiétudes concernant d'éventuelles atteintes aux libertés individuelles, elle prévoit la destruction des données personnelles lorsque l'épidémie de coronavirus, apparue en Chine en décembre avant de se propager à plus de 200 pays, sera sous contrôle, peut-on encore lire. L'autorité européenne de la protection des données personnelle avait préconisé il y a quelques jours une approche similaire. (Foo Yun Chee, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

