Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE passe une précommande auprès de J&J pour son candidat-vaccin Reuters • 08/10/2020 à 13:44









BRUXELLES, 8 octobre (Reuters) - La Commission européenne a annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord avec Johnson & Johnson JNJ.N pour l'approvisionnement de son candidat-vaccin contre le COVID-19 afin de traiter jusqu'à 400 millions de personnes. Il s'agit du troisième contrat de ce type signé par l'Union européenne avec les fabricants de vaccins, suivant deux précommandes auprès d'AstraZeneca AZN.L et de Sanofi SASY.PA . Selon les termes de l'accord, les Vingt-Sept pourront se procurer jusqu'à 400 millions de doses du vaccin du groupe pharmaceutique américain une fois qu'il aura obtenu le feu vert du régulateur européen des médicaments pour sa commercialisation. "Le contrat permet aux États membres d'acheter des vaccins pour 200 millions de personnes. Ils auront également la possibilité d'acheter des vaccins pour 200 millions de personnes supplémentaires", a déclaré la Commission dans un communiqué. L'UE a versé au groupe américain un acompte, dont le montant n'a pas été divulgué, afin de sécuriser la commande. (Francesco Guarascio; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.98% ASTRAZENECA LSE -0.29% JOHNSON&JOHNSON NYSE +1.16%