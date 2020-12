Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE étudiera le 21/12 le dossier du vaccin de Pfizer et BioNTech Reuters • 15/12/2020 à 14:33









15 décembre (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) se réunira le 21 décembre pour étudier les données disponibles sur le candidat vaccin de Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE contre le coronavirus et espère pouvoir rendre ses conclusions immédiatement, a annoncé mardi l'EMA. Son Comité des médicaments à usage humain (CHMP) maintient toutefois la réunion initialement prévue le 29 décembre, précise-t-elle, en expliquant que le CHMP se prononcerait le plus vite possible. Les Etats-Unis et le Canada ont lancé lundi des campagnes de vaccination à grande échelle avec le vaccin Pfizer-BioNTech, près d'une semaine après le Royaume-Uni. (Marc Angrand)

