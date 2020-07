Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE boucle ses discussions avec Sanofi sur la fourniture d'un vaccin Reuters • 31/07/2020 à 18:42









BRUXELLES, 31 juillet (Reuters) - La Commission européenne a bouclé ses discussions exploratoires avec Sanofi SASY.PA pour la fourniture de 300 millions de doses d'un futur vaccin contre le Covid-19 à destination des Vingt-Sept. Le contrat envisagé avec Sanofi donnerait à tous les États membres de l'UE une option d'achat pour le vaccin, encore à l'état de développement, a déclaré vendredi l'exécutif européen dans un communiqué. "Dès lors que l'innocuité et l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 auront été démontrées", poursuit le communiqué, la Commission devrait pouvoir acheter 300 millions de doses au nom des Etats membres, a-t-il ajouté. L'Union européenne négocie également avec d'autres groupes pharmaceutiques comme l'américain Johnson & Johnson pour sécuriser des doses de vaccin. "L'importante étape franchie aujourd'hui avec Sanofi est la première d'une stratégie européenne bien plus large en matière de vaccins. D'autres étapes suivront bientôt", a commenté la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. (Foo Yun Chee version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

