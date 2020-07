Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE approuve sous condition le recours au remdesivir Reuters • 03/07/2020 à 14:20









BRUXELLES, 3 juillet (Reuters) - La Commission européenne a approuvé vendredi sous conditions l'utilisation de l'antiviral remdesivir contre le Covid-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, à la suite d'un examen accéléré. L'exécutif européen souligne que ce traitement, produit par Gilead Sciences GILD.O , est le premier autorisé dans l'UE pour les patients atteints du Covid-19 après une procédure d'examen lancée fin avril par l'Agence européenne du médicament et effectuée au fur et à mesure de l'arrivée des données. La Commission a déclaré mercredi négocier avec Gilead pour obtenir des doses de remdesivir pour les 27 pays de l'UE. Le département américain de la Santé a cependant annoncé avoir déjà obtenu l'intégralité de la production de Gilead prévue en juillet et 90% de celles d'août et septembre. La demande est très forte pour le remdesivir depuis qu'il a contribué à réduire le délai de guérison dans les hôpitaux lors d'essais cliniques. Il est perçu comme plus efficace que d'autres moyens thérapeutiques comme la dexaméthasone, un corticoïde, dans le traitement plus précoce des patients. Il doit cependant être administré par intraveineuse pendant au moins cinq jours et il est donc généralement réservé aux patients dans un état nécessitant une hospitalisation. (Philip Blenkinsop version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ +0.38%