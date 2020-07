Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS met fin aux essais cliniques pour deux options thérapeutiques Reuters • 04/07/2020 à 20:29









GENEVE, 4 juillet (Reuters) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé samedi qu'elle mettait officiellement un terme à l'étude de l'hydroxychloroquine et de l'association de lopinavir et de ritonavir, un traitement homologué contre le VIH, comme traitement pour les patients infectés par le coronavirus. "Les résultats préliminaires montrent que l'hydroxychloroquine ou l'association de lopinavir et de ritonavir ne réduisent pas ou très peu la mortalité des patients hospitalisés atteint par la Covid-19, par comparaison aux soins standards", peut-on lire dans un communiqué. "Les chercheurs impliqués dans l'essai 'Solidarity' suspendront leurs travaux pour ces deux options thérapeutiques avec effet immédiat", est-il précisé, en référence à l'essai clinique international lancé dans le but de trouver un traitement efficace contre la maladie. L'organisation précise que cette décision, prise sur les recommandations du comité directeur international, n'affecte pas les études concernant les patients non-hospitalisés ou les recherches dans lesquelles ces traitements sont utilisés pour prévenir l'apparition de la maladie. Une autre option thérapeutique est encore à l'étude. Il s'agit du remdésivir du laboratoire américain Gilead GILD.O , initialement testé pour traiter le virus Ebola. (Stephanie Nebehay, version française Caroline Pailliez)

