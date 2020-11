Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS déconseille le remdesivir dans le traitement des malades hospitalisés Reuters • 20/11/2020 à 11:25









LONDRES, 20 novembre (Reuters) - L'usage du remdesivir, antiviral développé par le laboratoire américain Gilead GILD.O , n'est pas recommandé dans le traitement des malades du COVID-19 hospitalisés, faute de preuves de sa contribution à l'augmentation de l'espérance de vie comme à la réduction du besoin d'assistance respiratoire, a déclaré vendredi un comité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Le (...) comité a constaté une absence de preuves que le remdesivir améliore les résultats qui comptent pour les patients, comme la réduction de la mortalité, le besoin de ventilation mécanique, le délai d'amélioration clinique et d'autres", explique-t-il. Cet avis non-contraignant constitue un nouveau revers pour le remdesivir, qui était apparu pendant l'été comme un traitement potentiel efficace du COVID-19 après les premiers résultats jugés prometteurs d'essais cliniques. Fin octobre, Gilead avait toutefois revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires 2020 en évoquant une demande inférieure aux attentes et ses difficultés à prévoir l'évolution des ventes de remdesivir, aussi connu sous l'appellation commerciale Veklury. Cet antiviral administré par voie intraveineuse est l'un des deux seuls médicaments autorisés à ce jour dans le monde entier pour le traitement du COVID-19 mais un essai de grande ampleur coordonné par l'OMS, "Solidarity", a montré le mois dernier qu'il n'avait que peu ou pas d'effet sur le taux de mortalité à 28 jours ou la durée d'hospitalisation. Autorisé comme traitement du COVID-19 dans plus de 50 pays, le remdesivir a été prescrit entre autres à Donald Trump lorsqu'il a été infecté par le coronavirus. "Veklury est reconnu comme une référence pour le traitement de malades du COVID-19 hospitalisés dans les recommandations de nombreuses organisations nationales crédibles", a déclaré Gilead vendredi dans un communiqué. "Nous sommes déçus que les recommandations de l'OMS semblent ignorer cet élément de preuve au moment où les cas augmentent de façon dramatiques dans le monde entier et où les médecins comptent sur Veklury, premier et seul traitement antiviral approuvé pour les malades du COVID-19." Le comité de l'OMS précise qu'il soutient la poursuite d'essais cliniques sur le remdesivir. L'Union européenne a commandé le mois dernier 500.000 doses du médicament pour environ un milliard d'euros. (Kate Kelland, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ -0.44%