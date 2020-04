Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS appelle à une levée progressive du confinement Reuters • 21/04/2020 à 07:13









PEKIN, 21 avril (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu mardi que toute levée des mesures de restrictions visant à contenir la propagation du nouveau coronavirus devait être progressive et qu'il y aurait une résurgence des infections si ces mesures étaient assouplies trop tôt. Les mesures de confinement ont prouvé leur efficacité et les populations doivent se préparer à s'adapter à de nouvelles façons de vivre afin de pouvoir contrôler le coronavirus, a dit Takeshi Kasai, directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Les gouvernements qui envisagent de lever les mesures de confinement devront le faire avec prudence et par étapes, a-t-il déclaré. Tant que le coronavirus circule, aucun pays n'est à l'abri d'une épidémie potentiellement écrasante, a-t-il ajouté. Si ces dernières semaines le Pacifique occidental a été beaucoup moins touché par l'épidémie que les États-Unis ou l'Europe, il y a eu une augmentation des cas au Japon et à Singapour. (Gabriel Crossley, version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.