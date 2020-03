Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie va fermer les entreprises non-essentielles Reuters • 22/03/2020 à 00:01









ROME, 21 mars (Reuters) - Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a déclaré samedi que toutes les entreprises devaient fermer jusqu'au 3 avril, à l'exception de celles essentielles aux chaînes d'approvisionnement du pays, qui tente d'enrayer la propagation du coronavirus. Les supermarchés, les banques, les pharmacies, la poste, les services publics essentiels et les transports continueront de fonctionner. (Giselda Vagnoni; version française Gwénaëlle Barzic, édité par Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.