Coronavirus-L'Italie reste sur un "plateau" de contaminations et de morts

ROME, 17 avril (Reuters) - Le nombre de décès en un jour, 575, et de nouveaux cas de contamination au coronavirus, 3.493, en Italie est resté vendredi dans la lignée de la tendance à la stabilisation observée depuis 12 jours. L'Italie avait fait état jeudi de 525 morts et 3.786 nouveaux cas en 24 heures. Ce "plateau" dans l'évolution quotidienne de l'épidémie se situe à un niveau nettement inférieur aux pics atteints fin mars mais la décrue ne semble pas aussi rapide que certains l'espéraient dans un pays dont la population est confinée depuis six semaines. Le bilan depuis la découverte du premier patient atteint du coronavirus sur le territoire italien le 21 février s'établit désormais à 22.745 morts, a annoncé l'Agence de la protection civile, ce qui fait de l'Italie le deuxième pays au monde derrière les Etats-Unis avec le plus grand nombre de décès provoqués par le COVID-19. Le nombre de cas confirmés de contamination est désormais de 172.434 en Italie. Seuls les Etats-Unis et l'Espagne en comptent officiellement davantage. Le nombre de patients traités dans des services de réanimation a baissé pour le 14e jour consécutif, à 2.812 contre 2.936 jeudi. Sur l'ensemble des personnes contaminées recensées, 42.727 sont déclarées guéries contre 40.164 jeudi. (Gavin Jones version française Bertrand Boucey)

