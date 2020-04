Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie prépare un plan de déconfinement à partir du 4 mai-Conte Reuters • 21/04/2020 à 08:41









MILAN, 21 avril (Reuters) - L'Italie annoncera d'ici la fin de la semaine son plan de sortie progressive du confinement à partir du 4 mai, avec le souci d'éviter une réaccélération de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le président du Conseil, Giuseppe Conte. "J'aimerais pouvoir dire: rouvrons tout. Immédiatement. On commence demain matin (...) Mais une telle décision serait irresponsable. Cela ferait grimper la courbe des contagions de manière incontrôlée et annihilerait tous les efforts que nous avons accomplis jusqu'à présent", a écrit Giuseppe Conte sur Facebook. "Nous devons agir sur la base d'un plan national, qui prend cependant en compte les spécificités territoriales", a-t-il ajouté. (Agnieszka Flak version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

