Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie enregistre près de 800 décès supplémentaires Reuters • 21/03/2020 à 23:31









(Actualisé avec précisions) ROME, 21 mars (Reuters) - L'Italie a dénombré samedi 793 décès supplémentaires provoqués par le coronavirus, enregistrant de loin la plus forte progression en chiffre absolu depuis le début de l'épidémie il y a un mois. Le nombre de décès dans le pays, où le nombre de morts a dépassé jeudi celui de la Chine, atteint désormais un total de 4.825, d'après les chiffres communiqués par l'agence de la protection civile. Le nombre de cas est passé de 47.021 vendredi à 53.578, soit une hausse de 13,9%. La région la plus touchée, la Lombardie, demeure dans une situation critique avec 3.095 décès et 25.515 cas. Le président de la Lombardie Attilio Fontana a demandé aux entreprises de cesser toutes leurs activités, à l'exception des chaînes d'approvisionnement essentielles. Dans un communiqué diffusé tard samedi, il a ordonné la fermeture des marchés en plein air, de la plupart des bureaux et des chantiers. La population ne sera plus autorisée à pratiquer des activités physiques à l'extérieur, même de façon individuelle, dans la région. L'épidémie touche désormais plusieurs célébrités dont un joueur de la Juventus, le buteur argentin Paulo Dybala. (Giselda Vagnoni, version française Gwénaëlle Barzic)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.