Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Iran prolonge les restrictions à Téhéran, plus de 30.000 morts dans le pays Reuters • 17/10/2020 à 18:00









DUBAI, 17 octobre (Reuters) - L'Iran a prolongé samedi les restrictions et les fermetures dans la capitale Téhéran pour une troisième semaine, alors que le nombre de morts du COVID-19 a dépassé les 30.000 dans le pays, le plus durement touché par le coronavirus au Moyen-Orient. Les écoles, mosquées, magasins, restaurants et autres institutions publiques de Téhéran, où le taux d'infection est le plus élevé, sont fermés depuis le 3 octobre. Selon les médias d'Etat, le gouverneur de la province de Téhéran, Anoushiravan Mohseni Bandpey, a annoncé une prolongation des mesures jusqu'à vendredi au moins. La porte-parole du ministère de la santé, Sima Sadat Lari, a déclaré samedi à la télévision d'État que 253 décès et 4.103 nouveaux cas avaient été identifiés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de décès à 30.123. (Bureau de Dubai, Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.