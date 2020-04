Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Iran doit anticiper le scénario le plus pessimiste - Rohani Reuters • 25/04/2020 à 18:12









DUBAI, 25 avril (Reuters) - L'Iran doit envisager le scénario le plus pessimiste selon lequel les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus se feront sentir pendant des mois, voire pendant un an, a averti samedi le président Hassan Rohani. "Nous devons prévoir une production à long terme basée sur l'hypothèse pessimiste selon laquelle nous pourrions être confrontés à ce virus (...) pendant des mois", a déclaré le chef de l'Etat iranien lors d'une rencontre avec des chefs d'entreprise, retransmise en direct à la télévision publique. "Nous pourrions peut-être (devoir faire face au virus) jusqu'à la fin de l'année, nous ne savons pas", a-t-il ajouté, en référence à l'année calendaire iranienne qui s'achève en mars 2021. Selon le dernier bilan officiel communiqué par les autorités sanitaires iraniennes, l'épidémie de COVID-19 a fait 5.650 morts pour 89.328 cas de contamination. Plus de trois mille personnes sont dans un état grave. Le vice-ministre de la Santé, Iraj Harirchi, a déclaré que le bilan quotidien des décès avait baissé d'environ 70% par rapport au pic de l'épidémie, tandis que le nombre de personnes hospitalisées a diminué de moitié environ. (Rédaction de Dubaï, version française Jean-Stéphane Brosse)

