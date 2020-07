Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Iran dépasse la barre des 250.000 cas Reuters • 09/07/2020 à 15:11









DUBAI, 9 juillet (Reuters) - Le bilan total de cas confirmés en Iran, pays le plus touché par le coronavirus au Moyen-Orient, s'établit désormais à 250.458 depuis le début de l'épidémie alors que le nombre quotidien de nouvelles contaminations et de décès a fortement augmenté au cours des semaines écoulées. L'Iran a recensé jeudi 221 décès supplémentaires liés au COVID-19 sur une période de 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie, portant le bilan total à 12.305 morts, selon le ministère de la Santé. Pour tenter d'enrayer la propagation du virus, le président Hassan Rouhani a annoncé samedi que les Iraniens qui n'utilisent pas de masque se verront refuser l'accès aux services publics. Les lieux de travail qui ne respectent pas les protocoles sanitaires seront fermés pendant une semaine. Hassan Rouhani ainsi que l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la république islamique, se sont affichés portant un masque ces derniers jours dans les médias publics. (Parisa Hafezi, Babak Dehghanpisheh, Mark Heinrich, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

