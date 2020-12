Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'immunologue Alain Fischer va conduire la campagne de vaccination Reuters • 03/12/2020 à 18:14









PARIS, 3 décembre (Reuters) - L'immunologue Alain Fischer a été désigné par l'exécutif pour conduire la campagne de vaccination contre le coronavirus en France, a indiqué jeudi le Premier ministre, Jean Castex. Médecin et docteur en biochimie, spécialiste de génétique, d'immunologie et de pédiatrie, Alain Fischer, qui est âgé de 71 ans, a fait une partie de sa carrière au sein de l'hôpital Necker-Enfant malades à Paris, précise la notice le concernant sur le site https://www.college-de-france.fr/site/alain-fischer/index.htm#content du Collège de France. Membre de l'Académie des sciences depuis 2002 et de l'Académie de médecine depuis 2011, il s'est vu décerner une vingtaine de distinctions dont le prix Novartis d'immunologie clinique (2001), le prix René-Descartes de la Communauté européenne (2005), le Grand prix Inserm (2008) et le prix Sanofi/Pasteur (2013). Alain Fischer a été fait officier de la Légion d'honneur en 2010. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

