Coronavirus: L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky à l'isolement

PRAGUE (Reuters) - L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, deuxième actionnaire de Casino dont il détient un peu plus de 5% du capital et propriétaire de nombreux actifs en France, a annoncé être à l'isolement depuis la mi-mars du fait de sa contamination par le nouveau coronavirus. Cité lundi dans les journaux Blesk et E15, tous les deux dans le giron de son groupe de médias, il déclare avoir été testé positif au nouveau Coronavirus SARS-CoV-2 le 12 mars dernier et être en quarantaine depuis. Au total, le dernier bilan de l'épidémie en cours communiqué lundi matin par les autorités tchèques fait état de 2.837 cas confirmé de contamination. Âgé de 44 ans, le magnat de l'énergie, dont le groupe énergétique EPH a notamment investi en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne, a multiplié les investissements en France ces derniers mois. Dans les médias, il détient 49% de la société Le Nouveau Monde, premier actionnaire du quotidien Le Monde et a racheté en 2018 le magazine Marianne et certains titres du groupe Lagardère (Elle, Télé 7 Jours, Public et France Dimanche). Il est également le premier actionnaire du distributeur allemand Metro, qu'il a cependant échoué à racheter. (Robert Muller, version française Myriam Rivet, édité par)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.40% METRO XETRA -5.19%