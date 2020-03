Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Expo 2020 de Dubaï reportée-sources Reuters • 30/03/2020 à 11:41









DUBAI, 30 mars (Reuters) - L'exposition universelle 2020, prévue à partir de cet automne à Dubaï, devrait être reportée de quelques mois à un an en raison de la pandémie en cours de coronavirus, a-t-on appris lundi de trois sources proches du dossier. Les organisateurs de l'Expo 2020 de Dubaï attendaient 11 millions de visiteurs étrangers pour cette manifestation réunissant 192 pays et présentée comme un joyau de la culture, des affaires et de la technologie. Selon les sources, le comité directeur d'Expo 2020, composé de représentants des Emirats arabes unis et ceux d'autres pays participant, devrait recommander un report de l'événement lors de sa réunion prévue ce lundi. Sollicité, un porte-parole d'Expo 2020 n'a pas souhaité s'exprimer. La décision finale devra être entérinée par les Etats membres du Bureau international des expositions (BIE), ont précisé les sources. L'Expo 2020, initialement prévue du 20 octobre au 10 avril 2021, est l'un des derniers grands évenements à être encore officiellement programmmé alors que la pandémie de coronavirus affecte plus 720.000 personnes et a fait près de 34.000 morts à dans le monde ce stade. (Dahlia Nehme et Alexander Cornwell; version française Claude Chendjou, édité par)

