Coronavirus-L'évaluation des vaccins n'a pas été affectée par une cyberattaque-EMA

BRUXELLES, 10 décembre (Reuters) - La directrice exécutive de l'Agence européenne des médicaments(EMA) a déclaré jeudi que le travail de l'agence sur l'évaluation des vaccins contre le COVID-19 n'avait pas été affecté par une cyberattaque au cours des deux dernières semaines. "Nous avons fait l'objet d'une cyberattaque au cours des deux dernières semaines", a déclaré Emer Cooke aux parlementaires européens lors d'une audition. L'agence a révélé la cyberattaque mercredi, mais n'a pas précisé l'heure exacte. "Je peux vous assurer que cela n'affectera pas le calendrier de livraison des vaccins et que nous sommes pleinement fonctionnels", a-t-elle déclaré. L'agence a déclaré qu'elle se prononcerait sur une éventuelle approbation conditionnelle du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer et BioNTech d'ici le 29 décembre. (Francesco Guarascio, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BIONTECH SP ADS NASDAQ +2.69% PFIZER NYSE +0.14%