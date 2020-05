Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne rouvrira ses portes aux touristes en juillet Reuters • 23/05/2020 à 19:44









MADRID, 23 mai (Reuters) - Les touristes seront de nouveau les bienvenus à partir de juillet en Espagne, où les matches de football de la Liga reprendront dès le 8 juin, a annoncé samedi le Premier ministre Pedro Sanchez. Lors d'une allocation télévisée, le chef du gouvernement a également fait savoir qu'une période de deuil national de 10 jours serait observée à partir de mardi en hommage aux 28.678 personnes ayant succombé au COVID-19 dans le pays, selon un dernier bilan publié samedi soir par le ministère de la Santé. "Les gens peuvent planifier leurs vacances. Nous pouvons garantir que les touristes ne prendront pas de risques et qu'ils ne représenteront pas non plus de risques pour notre pays", a-t-il déclaré. Le tourisme étranger représente environ un huitième de la production économique de l'Espagne, où les restrictions liées à l'épidémie ont été particulièrement sévères avec la fermeture des hôtels, bars, restaurants de plage et parcs de loisirs. Le pays a perdu près d'un million d'emplois en mars au moment du début du confinement et la Banque d'Espagne estime que l'économie pourrait se contracter de 12% cette année. Dans ce contexte, Pedro Sanchez fait face à une forte opposition du parti d'extrême droite Vox, qui demande sa démission et a appelé samedi à des manifestations de protestation dans plusieurs villes du pays. (Elena Rodríguez, Juan Antonio Domínguez, Sergio Perez et Silvio Castellano, version française Elizabeth Pineau)

