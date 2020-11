Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne lancera en janvier un programme de vaccination Reuters • 22/11/2020 à 18:58









MADRID, 22 novembre (Reuters) - L' Espagne lancera en janvier un programme complet de vaccination contre le COVID-19, a déclaré dimanche le Premier ministre, Pedro Sanchez. L'Espagne et l'Allemagne sont selon lui les premiers pays de l'Union européenne à avoir mis sur pied un plan de vaccination complet. "La campagne débutera en janvier et comprendra 13.000 points de vaccination", a déclaré Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse organisée à la fin du sommet virtuel du G20. Il a précisé que l'Espagne recruterait des professionnels pour renforcer son système de santé. "Nous avons quelques mois difficiles devant nous, mais la feuille de route a été établie", a-t-il dit. (Jessica Jones, version française Elizabeth Pineau)

