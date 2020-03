Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne étend la durée du confinement Reuters • 26/03/2020 à 03:28









MADRID, 26 mars (Reuters) - Le Parlement espagnol a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi un texte portant à 30 jours, contre 15 jours jusqu'alors, l'état d'urgence déclaré en Espagne pour endiguer la propagation du coronavirus, dont le bilan dans le pays a dépassé en nombre de décès celui de la Chine, où l'épidémie est apparue en décembre. Le confinement en vigueur dans le pays, avec notamment la fermeture des écoles, restaurants et de la plupart des commerces, est ainsi prolongé jusqu'au 14 avril. Selon le dernier bilan officiel annoncé mercredi par le ministère de la Santé, l'Espagne a enregistré 738 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures, une progression qui porte le total à 3.434 décès. (Sonya Dowsett et Belen Carreno; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.