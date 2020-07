Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne espère que la France ne fermera pas sa frontière Reuters • 22/07/2020 à 12:06









(Actualisé avec précisions supplémentaires § 4-11) MADRID, 22 juillet (Reuters) - L'Espagne espère que la France ne fermera pas leur frontière commune, alors que la reprise de l'épidémie de COVID-19 en Catalogne est en voie d'être maîtrisée, a déclaré mercredi la ministre espagnole du Tourisme. "Au vu des dernières données que nous avons pour l'Aragon et la Catalogne, nous sommes un peu plus optimistes. La Catalogne a déjà réduit le nombre d'infections au cours des trois derniers jours", a déclaré Reyes Maroto. "Espérons qu'avec ces meilleurs chiffres, nous n'aurons pas à fermer une frontière qui pour nous est très importante pour la mobilité avec nos partenaires européens", a-t-elle ajouté lors d'un événement organisé par l'agence de presse Europa Press. Le Premier ministre français Jean Castex a dit samedi "suivre avec beaucoup d'attention" la recrudescence de l'épidémie liée au nouveau coronavirus en Catalogne, suscitant l'inquiétude à Madrid, alors que la saison estivale s'annonce déjà fortement perturbée par les répercussions de la crise sanitaire. Le tourisme représente près de 12% du produit intérieur brut (PIB) espagnol. LA CATALOGNE AU COEUR DES INQUIÉTUDES La Catalogne, région touristique du nord-est de l'Espagne, frontalière de la France, a été au coeur du rebond des nouvelles contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2 observé depuis la levée du confinement national par Madrid le mois dernier. Selon les données du ministère espagnol de la Santé, près de 7.000 nouvelles infections y ont été recensées au cours des deux dernières semaines, soit la moitié du bilan national pour cette période. A Barcelone, la capitale régionale, les autorités ont réduit mardi le nombre de personnes autorisées à se rendre sur les plages, dans le sillage de la forte affluence constatée le week-end dernier malgré les consignes de restriction des déplacements à l'essentiel destinées à éviter une flambée des nouvelles contaminations, déjà en hausse. Les nouveaux cas de contaminations identifiés en Catalogne s'inscrivent à la baisse depuis le pic de 1.226 nouvelles infections enregistré samedi, avec 994 cas dimanche, 70 lundi et 63 mardi. Le ministre espagnol de la Santé Salvador Illa a précisé au Parlement que 224 foyers actifs de contamination ("clusters") avaient été identifiés en Espagne, la plupart d'entre eux étant liés à des fêtes, à des réunions familiales ou aux activités de récolte des fruits. (Emma Pinedo, Paola Luelmo et Jose Elias Rodriguez; version française Jean-Stéphane Brosse et Myriam Rivet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.