Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'épidémie s'étend en Amérique latine, plus de 100.000 morts Reuters • 24/06/2020 à 05:49









PARIS, 24 juin (Reuters) - Le nombre de décès liés à la pandémie de coronavirus a dépassé mardi les 100.000 en Amérique latine, selon un décompte effectué par Reuters. L'Amérique latine a vu le nombre de cas grimper de manière alarmante alors que l'épidémie recule en Europe et en Asie. Le nombre de personnes infectées a doublé en moins d'un mois et est à présent de 2.2 million. L'ampleur réelle des dommages causés par le coronavirus en Amérique latine sera probablement beaucoup plus importante, selon les experts, car les pays de la région n'ont pas réussi à mettre en place des programmes de tests rigoureux. De nombreux responsables reconnaissent que le nombre de morts est probablement beaucoup plus élevé. En plus des systèmes de santé défaillants dans de nombreux pays de la région, la lutte contre le virus en Amérique latine a été entravée par une pauvreté généralisée et par le fait que de nombreux travailleurs vivent au jour le jour dans le secteur informel, ce qui a entravé les efforts de quarantaine. Le Brésil a recensé 1.374 décès causés par le coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ce qui porte le total à 52.645 morts depuis le début de l'épidémie dans ce pays. Le Mexique, deuxième pays de la région le plus touché après le Brésil, a enregistré mardi 6.288 nouvelles contaminations et 793 morts supplémentaires. Le virus est aussi présent en Amérique centrale, le Guatemala ayant fait état mardi de plus de 700 nouveaux cas et 35 décès dans les vingt-quatre dernières heures. (Drazen Jorgic; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.