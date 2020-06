Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'épidémie maîtrisée à Pékin, selon les autorités sanitaires Reuters • 18/06/2020 à 12:36









(Actualisé avec citations) PEKIN, 18 juin (Reuters) - L'épidémie due au nouveau coronavirus a été maîtrisée à Pékin, a annoncé jeudi Wu Zunyou, épidémiologiste en chef du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies, une semaine après l'apparition d'un nouveau foyer d'infections. Cent cinquante-huit cas ont été signalés depuis le 11 juin dans la capitale chinoise, qui n'avait pas connu de reprise de l'épidémie de cette ampleur depuis février. Quelques jours après l'identification du premier cas, l'alerte a été relevée au niveau deux sur une échelle de quatre, ce qui a entraîné le rétablissement de certaines limitations de mouvements. "L'épidémie à Pékin a été maîtrisée", a déclaré Wu Zunyou, lors d'une conférence de presse. "Quand je dis qu'elle est maîtrisée, cela ne signifie pas que le nombre de cas deviendra nul demain ou après-demain." "La tendance persistera pendant un certain temps, mais le nombre de cas diminuera, tout comme nous l'avons constaté en janvier et février", a-t-il poursuivi, ajoutant que le pic du rebond épidémique avait été atteint le 13 juin à Pékin. Vingt et un nouveau cas, soit dix de moins que la veille, ont été dénombrés mercredi dans la capitale, selon les autorités sanitaires. (Ryan Woo, Lusha Zhang et Roxanne Liu, version française Jean-Philippe Lefief)

