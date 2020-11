Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Autriche va durcir le confinement pour trois semaines Reuters • 14/11/2020 à 11:52









VIENNE, 14 novembre (Reuters) - Le gouvernement autrichien va imposer à partir de mardi un confinement plus strict de sa population pour trois semaines pour lutter contre la flambée de l'épidémie de coronavirus, selon un projet de décret consulté par Reuters. Le document gouvernemental prévoit notamment la fermeture jusqu'au 6 décembre des magasins vendant des produits non-essentiels, la fermeture des établissements scolaires encore ouverts et la généralisation du télétravail "partout où c'est possible". Le chancelier Sebastian Kurz devrait présenter ces nouvelles mesures pendant une conférence de presse à 16h30 (15h30 GMT) à Vienne. L'Autriche avait jusqu'à présent opté pour un couvre-feu nocturne de 20h00 à 08h00 pour tenter de ralentir la progression de l'épidémie. Les restaurants et cafés ne peuvent déjà faire que de la vente à emporter, les cinémas, théâtres et musées sont fermés et les établissements du secondaire ont basculé vers l'enseignement à distance. Les écoles primaires et les magasins ont en revanche pu rester ouverts jusqu'à présent. L'Autriche a enregistré vendredi un record de nouvelles contaminations, avec 9.586 cas détectés en 24 heures, soit dix fois plus qu'au cours de la première vague de l'épidémie au printemps. (François Murphy, version française Tangi Salaün)

