Coronavirus-L'Autriche prévoit de rouvrir certains commerces la semaine prochaine

(.) VIENNE, 6 avril (Reuters) - L'Autriche va autoriser les petits commerces à rouvrir la semaine prochaine, première étape vers la fin du confinement imposé face à la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé lundi le chancelier Sebastian Kurz. Le chef du gouvernement a souligné au cours d'une conférence de presse que cette mesure ne pourrait être prise qu'à la condition que la population continue à respecter plus généralement les autres mesures de confinement. "Ce sera une réouverture étape par étape", a-t-il insisté lors d'une conférence de presse. L'Autriche est sous confinement depuis le 16 mars, avec fermeture des écoles, des bars, des restaurants, des lieux publics et des commerces non essentiels. Le nombre des décès en milieu hospitalier s'est stabilisé et le rythme de progression quotidienne des nouveaux cas confirmés est inférieur à 10% par rapport à la veille. Le port du masque, déjà requis dans les supermarchés, va parallèlement être élargi pour concerner également les transports publics et les petits commerces, a précisé son ministre de la Santé, Rudolf Anschober. Un foulard ou un châle seront tolérés à la place du masque, a dit la chancellerie. L'Autriche va pouvoir rouvrir ses commerces plus tôt que la plupart de ses voisins car elle a aussi agi plus rapidement pour tenter d'enrayer l'épidémie, a affirmé Sebastian Kurz. Si tout se déroule comme prévu, les commerces non-essentiels de moins de 400 m2 pourront rouvrir le 14 avril, suivis le 1er mai de tous les autres magasins et centres commerciaux, a précisé le chancelier. (François Murphy version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

