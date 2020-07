Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Australie pourrait restreindre les retours de résidents Reuters • 08/07/2020 à 06:51









SYDNEY, 8 juillet (Reuters) - L'Australie va probablement restreindre les retours de ses citoyens et résidents permanents en provenance de l'étranger, a déclaré mercredi le Premier ministre Scott Morrison, alors que le pays est aux prises avec une nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus. Face au regain du nombre de cas de contamination, les autorités australiennes ont décidé de fermer la frontière entre les Etats de Victoria et de Nouvelle Galles du Sud, l'axe routier le plus fréquenté du pays, et quelque 4,9 millions d'habitants de Melbourne se sont de nouveau vu imposer des mesures de confinement. "Nous n'avons pas de contrôle sur le virus en tant que tel, mais nous avons le contrôle sur la manière dont nous répondons", a dit Morrison. Il a fait savoir qu'il proposerait des mesures vendredi au cabinet mis sur pied pour lutter contre l'épidémie, notamment une réduction des vols de rapatriement afin de ralentir le nombre de citoyens et résidents permanents revenant en Australie. Seuls les citoyens et résidents permanents australiens sont autorisés à entrer dans le pays depuis que celui-ci a fermé ses frontières internationales en mars. (Byron Kaye et Colin Packham; version française Jean Terzian)

