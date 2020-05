Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Arabie saoudite rouvre ses mosquées pour les prières du vendredi Reuters • 26/05/2020 à 16:03









DUBAI, 26 mai (Reuters) - L'Arabie saoudite a autorisé la réouverture des mosquées pour les prières du vendredi, rapporte mardi la télévision nationale saoudienne, citant le ministère des Affaires islamiques. Les autorités saoudiennes ont dévoilé lundi un plan de déconfinement en trois phases qui s'achèvera avec la levée du couvre-feu en vigueur dans le pays le 21 juin, à l'exception de La Mecque. Les pèlerinages du hadj et de la oumra, qui attirent des millions de voyageurs venus du monde entier, resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre. (Maher Chmaytelli, version française Jean-Stéphane Brosse)

