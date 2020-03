Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'AMF encourage le vote à distance lors des AG Reuters • 06/03/2020 à 17:11









PARIS, 6 mars (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) recommande le vote à distance des actionnaires lors des assemblées générales de société cotées afin de limiter le risque de contamination au coronavirus. L'AMF recommande aux émetteurs cotés de retransmettre en direct leur assemblée générale sur leur site internet et de communiquer largement au sujet des risques liés à la crise sanitaire en cours, lit-on dans un communiqué publié vendredi. Les actionnaires n'ont pas à être présents physiquement aux assemblées générales et peuvent voter par correspondance, par procuration ou sur internet via une plateforme de vote sécurisée, "si les statuts de l'émetteur le permettent et si cette modalité de vote est prévue par l'émetteur concernée", précise l'AMF. Le coronavirus apparu en décembre en Chine a fait neuf morts et contaminé 577 personnes en France, selon un bilan fourni vendredi par le ministère de la Santé, soit deux décès et 154 contaminations supplémentaires par rapport à la veille. (Patrick Vignal, édité par Gwénaëlle Barzic)

