Coronavirus-L'Allemagne prolongera ses mesures restrictives jusqu'au 10 janvier-Merkel

par Andreas Rinke BERLIN, 2 décembre (Reuters) - L'Allemagne va prolonger jusqu'au 10 janvier les mesures restrictives destinées à endiguer l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi la chancelière Angela Merkel à l'issue de ses entretiens avec les dirigeants régionaux. Les mesures, qui devaient être levées le 20 décembre, comprennent la fermeture des restaurants et des hôtels et la limitation des rassemblements privés à cinq personnes de deux ménages. "Les Länder vont prolonger leurs mesures du 20 décembre au 10 janvier", a déclaré Angela Merkel lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'une nouvelle série de consultations se tiendrait le 4 janvier. Alors que l'augmentation quotidienne du nombre de cas d'infection a commencé à diminuer, l'Allemagne a annoncé mercredi son plus grand nombre de décès en une journée depuis le début de la pandémie, et les régions qui avaient jusque là été épargnées voient leurs nombres de cas augmenter. Plus de 17.000 nouveaux cas ont été signalés au cours de la nuit et 487 décès ont été enregistrés, ce qui constitue un record en une journée. (version française Camille Raynaud)

