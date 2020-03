Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne prépare un budget de crise de €150 mds Reuters • 21/03/2020 à 18:23









par Michael Nienaber, Holger Hansen et Christian Kraemer BERLIN, 21 mars (Reuters) - L'Allemagne prépare un budget de crise représentant plus de 150 milliards d'euros pour soutenir les emplois et les entreprises menacés par l'épidémie de coronavirus, a annoncé samedi le ministre des Finances. Des sources gouvernementales ont déclaré à Reuters que des centaines de milliards d'euros de soutiens additionnels au secteur privé seraient apportés alors que le ministre des Finances Olaf Scholz a déclaré que le plafond sur la dette nouvelle du gouvernement fixé dans la constitution allemande serait suspendu au vu des circonstances exceptionnelles. "Cent cinquante milliards, c'est un gros montant mais cela nous donne la flexibilité dont nous avons besoin maintenant", a déclaré le ministre des Finances. "Par ailleurs, nous faisons en sorte que d'autres institutions de la nation puissent prendre les mesures nécessaires pour stabiliser nos entreprises .... Il est important d'envoyer un signal fort et clair dès le début", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Selon plusieurs haut-responsables et un projet de loi que Reuters a pu consulter, cet ensemble de mesures devrait inclure un budget additionnel de 156 milliards d'euros, 100 milliards d'euros pour un fonds de stabilité économique capable de prendre directement des participations dans des entreprises, et 100 milliards d'euros de crédit pour la banque KFW destinés à des prêts pour des sociétés en difficulté. En outre, le fonds de stabilité apportera 400 milliards d'euros en garanties de prêts en soutien des créances d'entreprises menacées de défaut, portant le montant total des mesures envisagées à plus de 750 milliards d'euros. Selon le droit allemand, Berlin n'a pas le droit de créer de nouvelles dettes dépassant 0,35% du PIB, à moins que le pays ne soit touché par une catastrophe naturelle ou une situation exceptionnelle de même type. La chancelière allemande Angela Merkel a promis de faire "tout ce qui est nécessaire" pour faire face à l'impact de l'épidémie et son gouvernement devrait approuver la série de mesures lundi. (Version française Gwénaëlle Barzic)

