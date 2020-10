Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne lève l'avertissement général sur les voyages à l'étranger Reuters • 01/10/2020 à 03:34









BERLIN, 1er octobre (Reuters) - L'Allemagne a levé jeudi matin son avertissement général pour les déplacements dans tous les pays hors de l'Union européenne, en vigueur depuis six mois en raison de la pandémie de coronavirus, même si les nouvelles recommandations devraient apporter peu de changements pour la plupart des voyageurs. Cet allègement prudent des restrictions, décidé par le gouvernement trois semaines plus tôt, intervient alors que l'Europe connaît une hausse des nouveaux cas de contamination au coronavirus, alimentant les craintes d'une imminente deuxième vague de l'épidémie. Berlin avait mis en garde en mars contre tous les déplacements, lorsque le virus faisait rage dans le nord de l'Italie, avant de rouvrir en juin ses frontières à la plupart des pays européens. Des avertissements spécifiques à certaines régions en Europe ont alors été émis, comme pour la France , et des mesures identiques vont s'appliquer à l'avenir pour le reste du monde en fonction des seuils de contamination. (Thomas Escritt; version française Jean Terzian)

