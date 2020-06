Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne lance à son tour son application de suivi sur smartphone Reuters • 16/06/2020 à 13:27









par Douglas Busvine BERLIN, 16 juin (Reuters) - L'Allemagne a lancé à son tour ce mardi son application pour smartphone destinée à freiner la propagation du coronavirus avec l'espoir, comme dans d'autres pays, d'une large adoption par le grand public. Cette application, baptisée Covid-Warn-App, est téléchargeable sur les boutiques mobiles d'Apple AAPL.O et de Google GOOGL.O . Elle utilise la technologie Bluetooth pour repérer et prévenir les personnes ayant été en contact avec une personne testée positive. "Tous ceux qui téléchargent l'application et tous ceux qui encouragent leurs amis contribuent à améliorer la situation", a déclaré sur la chaîne ZDF le ministre de la Santé Jens Spahn, en amont d'un événement à Berlin pour le lancement de Covid-Warn-App. A la différence de StopCovid en France, l'application allemande de "contact tracing" est basée sur un protocole défini par Apple et Google qui est censé assurer une meilleure confidentialité des données, l'historique des informations collectées étant stocké dans le téléphone et non sur un serveur centralisé. L'enthousiasme du grand public pour Covid-Warn-App reste cependant limité. Selon un sondage Politbarometer pour ZDF, publié la semaine dernière, seulement 42% des personnes interrogées se disaient prêtes à la télécharger, 48% assuraient ne pas vouloir le faire, et 8% affirmaient ne pas disposer de smartphone. Pour que l'application soit efficace, des millions de téléchargements sont nécessaires. L'Allemagne espérait initialement une adoption par jusqu'à 60% de la population, mais cet objectif a été abandonné. (version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault )

