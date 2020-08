Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne émet un avertissement pour Bruxelles et la Guyane Reuters • 21/08/2020 à 20:34









BERLIN, 21 août (Reuters) - L'Allemagne a déconseillé vendredi tout voyage à destination de Bruxelles d'une part, de la Guyane française d'autre part, en raison de l'augmentation de la fréquence des infections par le nouveau coronavirus. Le ministère allemand des Affaires étrangères recommande d'éviter tout déplacement non-indispensable dans les régions de l'Union européenne ayant enregistré plus de 50 cas d'infection pour 100.000 habitants au cours de la semaine écoulée. La province belge d'Anvers faisait déjà l'objet d'un tel avertissement. La mise en garde de Berlin concerne aussi la Guyane française, l'un des sept départements français classés par Paris en situation de "vulnérabilité élevée". (Thomas Escritt, version française Marc Angrand)

