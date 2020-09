Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne déclare zone à risque la quasi-totalité de la France Reuters • 01/10/2020 à 00:15









BERLIN, 1er octobre (Reuters) - L'Allemagne a ajouté des régions de 11 pays européens à la liste des zones considérées à risques en raison du nombre élevé de contaminations au coronavirus, tout en faisant savoir que l'avertissement concernant des régions de Belgique avait été étendu à tout le pays. Dans la liste mise à jour mercredi soir, l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses (RKI) a déclaré l'ensemble de la France comme à risque, à l'exception de la région du Grand-Est. Ce type d'avertissement, qui vise aussi des régions en Estonie, Lituanie, Roumanie, Hongrie, Croatie, Slovénie et Irlande, est en général suivi de consignes aux voyageurs via une note du ministère des Affaires étrangères. (Thomas Escritt; version française Jean Terzian)

