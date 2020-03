Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'aéroport d'Orly fermé temporairement le 31 mars Reuters • 25/03/2020 à 18:30









CORONAVIRUS: L'AÉROPORT D'ORLY FERMÉ TEMPORAIREMENT LE 31 MARS PARIS (Reuters) - L'aéroport d'Orly sera temporairement fermé à compter du 31 mars prochain en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré une porte-parole d'ADP. L'épidémie s'est traduite par une chute du transport aérien, la plupart des pays ayant limité au strict minimum les vols internationaux. Le trafic passagers était mardi en baisse de 92% à Orly et de 89% à Charles-de-Gaulle contre -75% à Orly et -70% à Charles-de-Gaulle la semaine dernière, a-t-elle ajouté, confirmant des chiffres fournis lors d'un briefing de presse du directeur général du gestionnaire des aéroports parisiens, Edward Arkwright. Tous les vols seront ainsi regroupés pour la région parisienne à Roissy-CDG, dont l'activité sera également réduite. L'agence de notation Standard and Poor's a le même jour revu à la baisse la notation de crédit long terme de l'entreprise en raison de cette chute du trafic liée au coronavirus. Cette notation est désormais A, avec une perspective négative tandis qu'elle était A+ avec une perspective négative depuis le 27 février 2020. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

