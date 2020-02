Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: KLM prolonge la suspension de ses vols vers la Chine Reuters • 20/02/2020 à 12:08









CORONAVIRUS: KLM PROLONGE LA SUSPENSION DE SES VOLS VERS LA CHINE AMSTERDAM (Reuters) - KLM, branche néerlandaise du groupe Air France-KLM a annoncé jeudi qu'il prolongeait la suspension de ses vols vers la Chine en raison de l'épidémie de coronavirus. "Tous les vols KLM vers Pékin et Shanghai ont été suspendus jusqu'au 28 mars 2020", a déclaré la compagnie sur son site internet. "Les vols doivent reprendre le 29 mars 2020." KLM avait déjà prolongé la semaine dernière la suspension de ces vols vers ces deux villes jusqu'au 15 mars inclus. Tous les vols KLM vers Chengdu, Hangzhou et Xiamen ont déjà été suspendus jusqu'au 29 mars au plus tôt. (Bart Meijer, version française Jean-Stéphane Brosse)

