Coronavirus-KLM prolonge d'un mois la suspension de vols vers la Chine

AMSTERDAM, 2 mars (Reuters) - La compagnie aérienne KLM, branche néerlandaise du groupe Air France KLM AIRF.PA , va prolonger la suspension de ses liaisons vers certaines localités chinoises jusqu'au 3 mai en raison de l'épidémie de coronavirus. KLM a en revanche confirmé la reprise de ses liaisons vers Pékin et Shanghai à compter du 29 mars. Les vols vers Chengdu, Hangzhou et Xiamen seront interrompues jusqu'au 3 mai au plus tôt, a précisé KLM. La maison mère, Air France-KLM, a prévenu le mois dernier que les coûts du coronavirus pourraient s'élever au total à 200 millions d'euros. (Bart Meijer; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -6.80%