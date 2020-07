Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Johnson va demander le retour sur les lieux de travail-presse Reuters • 11/07/2020 à 09:36









LONDRES, 11 juillet (Reuters) - Le Premier ministre britannique invitera la semaine prochaine les employeurs à ordonner à leur personnel de revenir sur leur lieu de travail si les conditions sanitaires le permettent, pour accélérer la relance de l'économie mise à mal par la crise du coronavirus, rapporte samedi le Daily Mail. Boris Johnson a demandé aux cadres de la fonction publique de montrer l'exemple en rappelant leurs équipes et a également prié certaines entreprises, dont Goldman Sachs, à faire de même, précise le quotidien. Le chef du gouvernement a jugé vendredi le moment venu de commencer à mettre fin au télétravail. "Je veux que les gens retournent au travail aussi prudemment que possible", a-t-il déclaré lors d'un débat public. Dans le cadre du plan de relance qu'il a présenté mercredi, le ministre des Finances, Rishi Sunak, a promis des aides financières aux employeurs qui mettront fin au chômage partiel. (Sabahatjahan Contractor et William Schomberg, version française Jean-Philippe Lefief)

