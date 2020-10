Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Johnson pourrait annoncer lundi de nouvelles restrictions Reuters • 09/10/2020 à 22:49









LONDRES, 9 octobre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'exprimera lundi devant le Parlement de Westminster où il pourrait annoncer de nouvelles mesures de confinement afin de freiner la propagation du coronavirus. "L'augmentation du taux d'incidence dans certaines régions signifie qu'il est très probable que certaines zones seront soumises à de plus amples restrictions", a déclaré Edward Lister, conseiller du Premier ministre, dans une lettre aux parlementaires. "Le gouvernement espère finaliser ces modalités le plus tôt possible. Ce calendrier est impératif si nous voulons contrôler la propagation du virus", a-t-il ajouté. En moyenne, le nombre quotidien de cas de contamination au Royaume-Uni a doublé en l'espace d'une semaine à la fin du mois dernier, selon une étude du Bureau des statistiques nationales (ONS) parue vendredi, mais le gouvernement est confronté, comme dans d'autres pays d'Europe, à une hostilité croissante envers de nouvelles restrictions. (Andrew MacAskill, version française Jean-Stéphane Brosse)

