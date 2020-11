Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Johnson dit se sentir bien, s'isole deux semaines Reuters • 16/11/2020 à 09:20









LONDRES, 16 novembre (Reuters) - Boris Johnson a déclaré lundi se sentir en pleine forme après avoir été en contact avec une personne malade du COVID-19 et le Premier ministre britannique, contraint de s'isoler pendant deux semaines, a ajouté qu'il continuerait à diriger le gouvernement à distance. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, Boris Johnson, qui a lui-même eu le COVID-19 en mars, apparaît souriant, vêtu d'une simple chemise sans cravate, col ouvert, et d'un pull. "Je déborde d'anticorps", dit-il. "Il y aura plein d'autres choses à dire via Zoom bien sûr et d'autres moyens de communication électronique." Le Premier ministre britannique a annoncé dimanche avoir été invité à s'isoler pendant deux semaines après l'annonce de la contamination d'un député, Lee Anderson, ayant participé à une réunion avec lui jeudi. Cet isolement forcé intervient alors qu'il est confronté à des tensions au sein de son premier cercle, sur fond de difficiles négociations avec l'Union européenne sur l'après-Brexit. Ses services ont annoncé la semaine dernière le prochain départ de son principal conseiller, Dominic Cummings, à la suite d'affrontements avec un courant rival emmené par sa compagne et sa nouvelle porte-parole. Lorsqu'il a lui-même été contaminé en mars, Boris Johnson a dans un premier temps tenté d'ignorer la maladie et de continuer à travailler. Il a finalement été placé sous assistance respiratoire dans une unité de soins intensifs et a dû s'arrêter près d'un mois. Une fois rétabli, il a dit avoir été en danger de mort. (Guy Faulconbridge et Kate Holton version française Bertrand Boucey)

