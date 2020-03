Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: JCDecaux anticipe une baisse de son CA de l'ordre de 10% au 1er trimestre Reuters • 05/03/2020 à 07:28









CORONAVIRUS: JCDECAUX ANTICIPE UNE BAISSE DE SON CA DE L'ORDRE DE 10% AU 1ER TRIMESTRE PARIS (Reuters) - JCDecaux prévoit une baisse de son chiffre d'affaires organique de l'ordre de 10% au premier trimestre 2020 du fait de l'impact de l'épidémie de coronavirus, annonce le groupe dans un communiqué publié jeudi. "Compte tenu de l'ampleur de la perturbation liée au Covid-19, notre marge opérationnelle groupe devrait être négativement impactée en 2020", précise Jean-François Decaux, président du directoire. Pour 2019, JCDecaux fait état d'un chiffre d'affaires ajusté en hausse de 7,5% à 3,89 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires organique ajusté est en hausse de 2,0% et son résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, en hausse de 11,7%, s'élève à 385,2 millions d'euros, dit le groupe. (Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -0.20%