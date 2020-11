Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Japon-Le niveau d'alerte va être relevé à Tokyo-presse Reuters • 18/11/2020 à 06:39









(Ajoute nombre de nouveaux cas) TOKYO, 18 novembre (Reuters) - Tokyo se prépare à relever l'état d'alerte sanitaire au niveau maximal face à la hausse des nouveaux cas de contamination au coronavirus dans la capitale japonaise, a rapporté mercredi le journal Nikkei, citant des sources non identifiées. Dans le cadre de cette mesure, écrit le journal, le gouvernement local entend demander à nouveau aux commerces de réduire leurs horaires d'ouverture. Une annonce officielle doit être effectuée jeudi, précise-t-on de même source. Le seuil d'alerte avait été abaissé du niveau 4 (le maximum) au niveau 3 le 10 septembre après une diminution du nombre de nouvelles infections recensées quotidiennement. Selon la presse locale, Tokyo a recensé mercredi 493 nouvelles infections, un record depuis les 472 cas de contamination répertoriés le 1er août dans la capitale. (Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.