Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Japon-La BoJ n'exclut pas un assouplissement accru Reuters • 17/02/2020 à 06:37









TOKYO, 17 février (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) n'hésitera pas à envisager des mesures de soutien à l'économie supplémentaires si l'épidémie du coronavirus Covid-19 venait à menacer considérablement l'économie et l'évolution des prix au Japon, a déclaré son gouverneur dans un entretien au journal Sankei. Haruhiko Kuroda a qualifié l'épidémie de coronavirus, apparue en décembre dernier en Chine et qui s'est propagée depuis dans plus d'une vingtaine de pays et territoires, de "plus grande incertitude" pour l'économie nippone, selon les propos rapportés lundi par Sankei. La troisième économie mondiale s'est contractée au quatrième trimestre 2019 à un plus bas de six ans, selon les données préliminaires publiées lundi par le gouvernement, et l'épidémie de coronavirus obscurcit davantage ses perspectives de croissance pour le premier trimestre de l'année. (Tetsushi Kajimoto et Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.